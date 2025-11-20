Τραγωδία στη Κεφαλονιά: Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα 26χρονος μέσα στο αμάξι του (εικόνες)

Τραγική κατάληξη είχε στην Κεφαλονιά 26χρονος που είχε εξαφανιστεί. Ο άτυχος Στέφανος Μεσσάρης ανασύρθηκε την Πέμπτη 20/11 νεκρός μέσα από τη θάλασσα, μέσα στο αυτοκίνητό του.

Η Κεφαλονιά παρακολουθεί σοκαρισμένη την τραγική εξέλιξη της υπόθεσης εξαφάνισης του 26χρονου Στέφανου Μεσσάρη από τα Κουρουκλάτα, καθώς τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκε η ιδιαίτερα δύσκολη και φορτισμένη επιχείρηση ανάσυρσης του οχήματός του από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου.

Η επιχείρηση διήρκεσε αρκετή ώρα, με τις καιρικές συνθήκες να δυσχεραίνουν το έργο των Αρχών.

Στη συνέχεια, το όχημα μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Αργοστολίου, όπου το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη σωρό του άτυχου 26χρονου, η οποία μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κεφαλονιάς όπου οι γιατροί και τυπικά διαπίστωσαν τον θάνατο του οδηγού του οχήματος από πνιγμό.

Πώς εξελίχθηκε η έρευνα – Τα γεγονότα της προηγούμενης ημέρας

Η αγωνία είχε κορυφωθεί από χθες το βράδυ, όταν σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του inkefalonia.gr, πυροσβέστες που πραγματοποίησαν κατάβαση σε δύσβατο σημείο εντόπισαν στις 20.30 τμήμα οχήματος και στη συνέχεια διέκριναν τον αριθμό πινακίδας του αυτοκινήτου του Στέφανου. Ήταν το πρώτο ανησυχητικό σημάδι ότι κάτι σοβαρό μπορεί να έχει συμβεί.

Λίγο μετά τις 21.00 οι Αρχές εντόπισαν το όχημα στη θάλασσα, στο ίδιο περίπου σημείο όπου πριν από κάποια χρόνια είχε σημειωθεί αυτοχειρία νεαρού συμπολίτη μας. Άμεσα οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση από Πυροσβεστική, Αστυνομία και Λιμενικό.

Η εξαφάνιση και η κινητοποίηση

Ο 26χρονος είχε εξαφανιστεί τις προηγούμενες ώρες και η εξαφάνισή του είχε δηλωθεί επίσημα στην Αστυνομία και το Λιμεναρχείο.

Οι οικείοι του είχαν ζητήσει πληροφορίες για το ενδεχόμενο να είχε φύγει από το νησί με πλοίο, ενώ παράλληλα γινόταν δημόσια έκκληση μέσω Facebook σε όποιον γνώριζε κάτι να επικοινωνήσει άμεσα.

Την ίδια ώρα, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής «χτένιζαν» περιοχή–προς–περιοχή γύρω από τα Κουρουκλάτα, με παράλληλη συνδρομή του Λιμενικού από τη θάλασσα.

Η αστυνομία είχε αποκλείσει το σημείο, ενώ δεκάδες κάτοικοι παρακολουθούσαν την έρευνα από κοντινή απόσταση.

Χθες, το φιλικό περιβάλλον του νεαρού εξέφραζε ακόμη την ελπίδα. Ωστόσο, η σημερινή τραγική κατάληξη βύθισε την τοπική κοινωνία στο πένθος.