Τραγωδία στην Καστοριά: Νεκρά δύο 16χρονα παιδιά σε φρικτό τροχαίο

Ανείπωτη τραγωδία στην Εθνική Οδό Καστοριάς – Αμυνταίου τα ξημερώματα της Πέμπτης (28/8), με θύματα δύο 16χρονα παιδιά, έναν νεαρό άνδρα και μία νεαρή γυναίκα, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Γύρω στις 05:50 η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση για σοβαρό τροχαίο κοντά στην Κορησό. Ένα λευκό ΙΧ μάρκας BMW, στο οποίο επέβαιναν τα δύο ανήλικα παιδιά, ξέφυγε από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και συνετρίβη με σφοδρότητα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή που το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα, δυσχεραίνοντας την επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Η μάχη των διασωστών

Πυροσβέστες έφτασαν άμεσα στο σημείο και ξεκίνησαν τον απεγκλωβισμό. Παρά την προσπάθειά τους, οι δύο νέοι ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Οι έρευνες της αστυνομίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οικογένειες των δύο παιδιών τους αναζητούσαν από το βράδυ της Τετάρτης, ενώ το δυστύχημα έχει βυθίσει την τοπική κοινωνία στο πένθος. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα αίτια του τροχαίου, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα. Οι εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής και της τραγωδίας που στέρησε τη ζωή σε δύο 16χρονους.

