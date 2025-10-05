Τραγωδία στην Ηλεία: Άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος στο μπαλκόνι του σπιτιού του

Μια νέα τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής (5.10.15) σε ορεινό χωριό του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Όπως αναφέρει ilialive.gr, 83χρονος άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του δια του απαγχονισμού, στο μπαλκόνι του σπιτιού του.

Ο ηλικιωμένος όπως και η σύζυγός του, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αντιμετώπιζε θέματα υγείας.

Το πρωί κάποια στιγμή η σύζυγός, έχασε την επαφή μαζί του και παρά τα προβλήματα που την έχουν καταβάλει, προσπάθησε να φτάσει στο τηλέφωνο να ζητήσει βοήθεια.

Λίγη ώρα αργότερα ένας γείτονας ανακάλυψε την τραγική πραγματικότητα. Δυστυχώς, ο 83χρονος ήταν νεκρός.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία που διενεργεί προανάκριση.