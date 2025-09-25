Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: IX παρέσυρε και σκότωσε 11χρονο μαθητή - Συνελήφθη η 58χρονη οδηγός

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ηγουμενίτσας από τον θάνατο ενός 11χρονου μαθητή ο οποίος παρασύρθηκε νωρίς το μεσημέρι από αυτοκίνητο στην οδό 49 Μαρτύρων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Νοσοκομείο Φιλιατών, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια και τους κατοίκους της περιοχής.

Συνελήφθη η 58χρονη οδηγός στην Ηγουμενίτσα

Το περιστατικό συνέβη ενώ το παιδί επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο επιστρέφοντας από το σχολείο προς το σπίτι του. Άμεσα μεταφέρθηκε αρχικά στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών. Η 58χρονη οδηγός του οχήματος συνελήφθη και αναμένεται να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

