Τραγωδία στην Γαύδο με τρεις νεκρούς μετανάστες από ανατροπή λέμβου

Τραγωδία σημειώθηκε στη Γαύδο, όταν περίπου 15 ναυτικά μίλια από το νησί, εντοπίστηκε αναποδογυρισμένη λέμβος που μετέφερε δεκάδες μετανάστες, με αποτέλεσμα τρία άτομα να χάσουν τη ζωή τους.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (11.11.25) στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Στο σημείο έσπευσαν δύο διερχόμενα πλοία και άλλα δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ενώ επιπλέον σηκώθηκε και ελικόπτερο για τη διάσωση όσων βρίσκονταν στη θάλασσα και για την περισυλλογή των σορών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες σε ρεπορτάζ του neakriti, στην περιοχή επιχειρεί και σκάφος της Frontex, ενώ στο σημείο μεταβαίνει και γιατρός για την παροχή άμεσης ιατρικής φροντίδας στους διασωθέντες.

Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν διασωθεί 56 άνθρωποι, ωστόσο η επιχείρηση του Λιμενικού συνεχίζεται υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή, με ανέμους 6-7 μποφόρ, δυσχεραίνουν σημαντικά τις προσπάθειες των αρχών.