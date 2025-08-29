Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός σε τροχαίο πατέρας 3 παιδιών - Χαροπαλεύει στο νοσοκομείο η μητέρα

Οικογενειακή τραγωδία στην Εύβοια με νεκρό πατέρα τριών παιδιών σε φρικτό τροχαίο ατύχημα και τη μητέρα να δίνει μάχη για τη ζωή της νοσοκομείο.

Δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους το παιχνίδι που έπαιξε η μοίρα για ένα ανδρόγυνο με τρία παιδιά, μετατρέποντας τις διακοπές στη Σκύρο σε τραγωδία στην άσφαλτο. Νεκρός είναι ο 44χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας ο δικαστικός επιμελητής Γιάννης Καράπας, ενώ δίνει μάχη στο νοσοκομείο για να κρατηθεί στη ζωή, η 41χρονη συνεπιβάτιδα σύζυγός του Λίλα Κρόκου.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (29.8.25) στον κεντρικό δρόμο Χαλκίδας-Λεπουρων, στην στροφή του ποντικού, μετά την Ακτή Νηρέως. Η μηχανή κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με διερχόμενο τζιπ. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή με τα οχήματα να παίρνουν φωτιά στη συνέχεια. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας ενώ οι γιατροί στο Νοσοκομείο της Χαλκίδας δίνουν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή την κοπέλα που έχει σπασίματα στην λεκάνη αλλά δυστυχώς κάνει συνέχεια ανακοπές. Ελαφρά τραυματισμένος είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός του τζιπ.

Τα αίτια του σφοδρού δυστυχήματος που οδήγησαν σε οικογενειακή τραγωδία ερευνώνται από την Τροχαία. Να σημειωθεί ότι το ζευγάρι είχε ξεκινήσει το πρωί από τη Χαλκίδα για ολιγοήμερες διακοπές στη Σκύρο.

Πηγή: eviakosmos.gr