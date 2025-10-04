Τραγωδία στην Αργυρούπολη: Δύο νεκροί σε τροχαίο με μηχανή

Τραγωδία στην Αργυρούπολη: Δύο νεκροί σε τροχαίο με μηχανή

Tραγωδία στην Αργυρούπολη μετά από τροχαίο δυστύχημα με μηχανη που σημειώθηκε τα ξημερώματα με συνέπεια δυο άτομα να χάσουν τη ζωή τους.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου (4/10) στην Αργυρούπολη, όταν μηχανή που κινούνταν στην οδό Αργυρουπόλεως κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βγήκε από την πορεία της και έπεσε πάνω σε προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Στην μηχανή επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα όπου με ασθενοφόρο του ΕΚΒΑΒ διακωμίστηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός». Εκεί παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψαν στα τραύματα τους.

Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος διεξάγει η Τροχαία.

