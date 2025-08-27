Τραγωδία στην αρένα της Λισαβόνας: Θάνατος 22χρονου ταυρομάχου σε αγώνα ζωής και θανάτου

Σοκ και θλίψη προκάλεσε η είδηση του τραγικού θανάτου του 22χρονου ταυρομάχου Μανουέλ Μαρία Τριντάντε, στη Λισαβόνα, κατά τη διάρκεια της πρώτης του επίσημης εμφάνισης στο ιστορικό Campo Pequeno.

Το κοινό, που είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει τη “γέννηση” ενός νέου αστέρα στην ταυρομαχία, έγινε μάρτυρας μιας σκηνής απόλυτης φρίκης, όταν ο νεαρός προσπάθησε να προκαλέσει τον ταύρο – ένα ογκώδες ζώο 700 κιλών – να του επιτεθεί.

Τα πλάνα από το περιστατικό δείχνουν τον Τριντάντε να πλησιάζει με θάρρος τον ταύρο, σε μια προσπάθεια να ελέγξει την επίθεση πιάνοντας τα κέρατά του.

Όμως ο ταύρος όρμησε με ανεξέλεγκτη δύναμη, ρίχνοντάς τον στο έδαφος και προκαλώντας του θανατηφόρα τραύματα.

Η απώλεια ενός νέου ανθρώπου, που είχε ονειρευτεί μια καριέρα γεμάτη δόξα, φέρνει για άλλη μια φορά στο προσκήνιο τη σκληρότητα των ταυρομαχιών και ανοίγει ξανά τη δημόσια συζήτηση για τη συνέχιση ή κατάργηση της παράδοσης αυτής.

Ο Μανουέλ Τριντάντε έφυγε από τη ζωή μπροστά στα μάτια εκατοντάδων θεατών, σε μια στιγμή που για εκείνον σήμαινε την αρχή. Έγινε, όμως, το τραγικό σύμβολο ενός τέλους.

