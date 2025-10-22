Τραγωδία στην Ανάφη: Νεκρή 56χρονη και ο σκύλος της μετά από φωτιά σε σπίτι

Νεκρή εντοπίστηκε μια 56χρονη, μαζί με τον σκύλο της, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε, σε κατοικημένη περιοχή της Ανάφης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (22.10.25) περί τις 00:30, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κατοικία κοντά στο Κάστρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, μαζί της βρέθηκε νεκρός και ο σκύλος της. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο περιφερειακό ιατρείο Ανάφης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Στο σημείο μετέβησαν τρεις πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Σαντορίνης που έφτασαν στο νησί με σκάφος του Λιμενικού. Η ΕΛ.ΑΣ. συνέδραμε για τη διάνοιξη της οικίας, με τις αρχές να αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης, καθώς —πάντα κατά πληροφορίες— πίσω από τις πόρτες είχαν τοποθετηθεί ογκώδη έπιπλα (ντουλάπα σε επάνω μπαλκονόπορτα και ψυγείο με κουζίνα στην κεντρική είσοδο), γεγονός που καθυστέρησε ακόμα περισσότερο την επέμβαση.

Την προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς και τις συνθήκες του συμβάντος διενεργεί το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαντορίνης. Αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου· κατά τις πρώτες ενδείξεις, εξετάζεται το ενδεχόμενο των αναθυμιάσεων, ενώ δεν αποκλείεται η 56χρονη γυναίκα να ειχε κάνει και χρήση χαπιών.