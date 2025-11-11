Τραγωδία στην Αμφιλοχία: Νεκρός ο 43χρονος υπάλληλος που αναζητούνταν

Τραγωδία στην Αμφιλοχία! Η είδηση του πρόωρου θανάτου του 43χρονου Μιχάλη Δόνου, υπάλληλου του Δήμου Αμφιλοχίας, ο οποίος αγνοούνταν και τελικά βρέθηκε νεκρός στο Τέροβο Ιωαννίνων, έπεσε σαν «βόμβα».

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (10.11.25) στο Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας λίγες ώρες μετά που χάθηκαν τα ίχνη του. Σύμφωνα με πληροφορίες του e-maistros.gr, ο 43χρονος μετέβη στην Άρτα με ταξί, ενώ στη συνέχεια νοίκιασε αυτοκίνητο και μετέβη στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός τις πρωινές ώρες της Τρίτης (11.11.25). Ο 43χρονος φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του.

Ο Μιχάλης Δόνος, εργαζόταν στον Δήμο Αμφιλοχίας και συγκεκριμένα στην Oικονομική Yπηρεσία. Η μητέρα του, σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi.gr είναι συνταξιούχος, πρώην διευθύντρια του Δήμου Αμφιλοχίας, ενώ πριν χρόνια είχε χάσει τον πατέρα του, εν ώρα εργασίας. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, ήσυχος, ευγενής και αγαπούσε τον αθλητισμό. Η σορός του άτυχου 43χρονου θα μεταφερθεί για νεκροψία-νεκροτομή.