Τραγωδία στην Αϊτή: Στους 724 οι νεκροί μετά το σεισμό – Εκατοντάδες τραυματίες και αγνοούμενοι

Ο σεισμός 7,2 βαθμών ο οποίος έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα στην Αϊτή το πρωί του Σαββάτου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 724 ανθρώπους, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες είναι τραυματίες και οι αγνοούμενοι.

Εκτός από τους εκατοντάδες νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους που αφήνει πίσω του ο φονικός σεισμός, η Αϊτή – όπως μεταδίδει το RT – πρόκειται να βρεθεί αντιμέτωπη και με μια τροπική καταιγίδα. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των αρχών, 500 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους νότια της χώρας, 100 στην περιοχή Grand-Anse, 122 στην πόλη Nippes και 2 βορειοδυτικά, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 2.800.

🇭🇹 Agence France-Presse: Haiti: the provisional toll of the earthquake reached 724 dead “500 in the south, 100 in Grand’Anse, 122 in Nippes and 2 in the North-West”, according to the press release, which also reports more than 2,800 wounded. https://t.co/XciiVpCVRr

