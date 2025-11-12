Τραγωδία στην Αχαΐα: Ελεύθερος ο 25χρονος θείος του παιδιού μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο

Ο 25χρονος θείος του παιδιού στην Αχαΐα, όταν χτύπησε σε γωνία μπαλκονιού, ζαλίστηκε και έπεσε από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του το 4χρονο παιδάκι που κρατούσε στην αγκαλιά του, αφέθηκε ελεύθερος.

Μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο το μεσημέρι της Τετάρτης 12.11.2025, ο 25χρονος θείος του 4χρονου παιδιού που βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας από μεγάλο ύψος στην Αχαΐα, αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

Ο 25χρονος νοσηλευτόταν φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Αχαΐας «Ο Άγιος Ανδρέας» και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η κατάθεση του 25χρονου

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο 25χρονος ανέλαβε την εποπτεία του μικρού παιδιού καθώς οι γονείς του εργάζονταν σε χωράφι. Ενώ περπατούσε στην άκρη του δρόμου, έχοντας στην αγκαλιά του τον μικρό, έπεσε από τη μάντρα και χτύπησαν και οι 2 στο έδαφος.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του παιδιού που έμαθαν τα δυσάρεστα νέα ενώ βρίσκονταν για αγροτικές εργασίες και έσπευσαν στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο, με την ελπίδα να είναι το παιδί τους καλά, κάτι που όμως δυστυχώς, δεν συνέβη.

Όταν οι γιατροί τους είπαν πως το σπλάχνο τους δεν τα κατάφερε, λύγισαν, μη μπορώντας να συνειδητοποιήσουν την τραγωδία που τους χτύπησε. Οι γονείς του 4χρονου ωστόσο δεν έχουν ζητήσει την ποινική δίωξή του 25χρονου.

