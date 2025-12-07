Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, 2025
Home Κόσμος

Τραγωδία στη Τουρκία: Επτά νεκροί και 11 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το λεωφορείο έπεσε πάνω σε φορτηγό-ρυμουλκούμενο που είχε σταματήσει λόγω σκασμένου λάστιχου

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 11 τραυματίστηκαν το Σάββατο στη νότια Τουρκία, όταν ένα υπεραστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το γραφείο του τοπικού κυβερνήτη, το δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει τις πόλεις Αδάνη και Γκαζιαντέπ, όταν το λεωφορείο έπεσε πάνω σε ένα φορτηγό-ρυμουλκούμενο που είχε σταματήσει λόγω σκασμένου λάστιχου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Τροχαίο στη Νότια Τουρκία με επτά νεκρούς και 11 τραυματίες

Πλάνα και φωτογραφίες που έρχονται από το σημείο, μαρτυρούν ότι επρόκειτο για μια αρκετά σφοδρή σύγκρουση καθώς το μπροστινό δεξιό τμήμα του λεωφορείου έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά από τη σύγκρουση με το πίσω μέρος του φορτηγού.

Μετά το τροχαίο, στο σημείο έσπευσαν ομάδες διάσωσης, η πυροσβεστική καθώς και ασθενοφόρα. Οι τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της Osmaniye, όπου νοσηλεύονται.

Ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος επέζησε, τέθηκε υπό κράτηση, ενώ η αστυνομία έκλεισε προσωρινά τον δρόμο για τη διενέργεια ερευνών.

 

Τραγωδία στη Τουρκία: Επτά νεκροί και 11 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό Τραγωδία στη Τουρκία: Επτά νεκροί και 11 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό

iefimerida.gr

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.