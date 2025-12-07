Τραγωδία στη Τουρκία: Επτά νεκροί και 11 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 11 τραυματίστηκαν το Σάββατο στη νότια Τουρκία, όταν ένα υπεραστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το γραφείο του τοπικού κυβερνήτη, το δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει τις πόλεις Αδάνη και Γκαζιαντέπ, όταν το λεωφορείο έπεσε πάνω σε ένα φορτηγό-ρυμουλκούμενο που είχε σταματήσει λόγω σκασμένου λάστιχου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Τροχαίο στη Νότια Τουρκία με επτά νεκρούς και 11 τραυματίες

Πλάνα και φωτογραφίες που έρχονται από το σημείο, μαρτυρούν ότι επρόκειτο για μια αρκετά σφοδρή σύγκρουση καθώς το μπροστινό δεξιό τμήμα του λεωφορείου έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά από τη σύγκρουση με το πίσω μέρος του φορτηγού.

Μετά το τροχαίο, στο σημείο έσπευσαν ομάδες διάσωσης, η πυροσβεστική καθώς και ασθενοφόρα. Οι τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της Osmaniye, όπου νοσηλεύονται.

Ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος επέζησε, τέθηκε υπό κράτηση, ενώ η αστυνομία έκλεισε προσωρινά τον δρόμο για τη διενέργεια ερευνών.

Osmaniye’de yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsü kaza yaptı. Korkunç kazada otobüs, TIR’a arkadan çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Korkunç kaza, saat 05.00 sıralarında Adana- Gaziantep… pic.twitter.com/kkIwc81ryw — Mynet (@mynet) December 6, 2025

Osmaniye’nin Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında, yolcu otobüsünün seyir halindeki TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı 🟥 Hurdaya dönüşen otobüsten son görüntülerhttps://t.co/ZULCZgorXj pic.twitter.com/bEnnjO4NLm — Halk TV (@halktvcomtr) December 6, 2025

