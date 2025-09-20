Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 50χρονος έπνιξε με σακούλα την αδελφή του

Τραγωδία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου μία 59χρονη γυναίκα φέρεται να δολοφονήθηκε από τον 50χρονο αδερφό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Χαριλάου και πιο συγκεκριμένα στην οδό Αλεξανδρείας.

O 50χρονος τηλεφώνησε στην αστυνομία, σήμερα στις τρεις το μεσημέρι και ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι σκότωσε την 59χρονη αδελφή του, μέσα στο διαμέρισμα της.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί με περιπολικό, που επιβεβαίωσαν το περιστατικό και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου.

Όπως διαπιστώθηκε, είχε χρησιμοποιήσει πλαστική σακούλα για να πνίξει το θύμα.

Τα κίνητρα του δράστη δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση.

skai.gr