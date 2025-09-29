Τραγωδία στη Σκόπελο: Νεκρός σε τροχαίο 20χρονος – Ήταν για σεζόν στο νησί, θα έφευγε σήμερα

Ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν νεαρό ηλικίας μόλις 20 ετών σημειώθηκε αυτή τη φορά στη Σκόπελο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 6 τα ξημερώματα της Δευτέρας όταν το ΙΧ του 20χρονου εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Το δυστύχημα έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Οι λεπτομέρειες του τροχαίου προκαλούν σοκ. Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, o 20χρονος βρισκόταν στο νησί για εργασία της θερινή σεζόν. Εργαζόταν σε ξενοδοχείο και χθες ήταν η τελευταία ημέρα της εργασίας του.

Ο άτυχος νέος βγήκε το βράδυ για βόλτα με τους φίλους του και σήμερα το πρωί στις 6:50 θα αποχωρούσε από το νησί με δελφίνι.