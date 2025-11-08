Σάββατο, 8 Νοεμβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Αστυνομικά Νέα

Τραγωδία στη Ραφήνα: Νεκροί μητέρα και γιος μέσα στο σπίτι τους

Οι γείτονες αναφέρουν ότι είχαν να τους δουν αρκετές ημέρες

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail

Τραγωδία στη Ραφήνα, καθώς νεκροί μέσα στο σπίτι τους εντοπίστηκαν μητέρα και γιος. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε διαμέρισμα λίγα μέτρα μακριά από το Αστυνομικό Τμήμα Ραφήνας. Η έντονη δυσοσμία που αναδυόταν από το σπίτι κινητοποίησε τους γείτονες, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία.

Όταν οι αρχές έφτασαν στο σημείο, αντίκρισαν ένα σοκαριστικό θέαμα: η 80χρονη γυναίκα και ο 55χρονος γιος της ήταν νεκροί, πιθανότατα για αρκετές ημέρες. Δεν υπήρχαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Η πόρτα του διαμερίσματος δεν έφερε ίχνη παραβίασης, ενώ ο χώρος δεν παρουσίαζε σημάδια πάλης.

Ο ιατροδικαστής και οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και ο χρόνος του θανάτου των δύο ατόμων. Η περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη για αρκετές ώρες κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Η ηλικιωμένη μητέρα και ο γιος της ζούσαν μόνοι, με περιορισμένες κοινωνικές επαφές. Οι γείτονες αναφέρουν ότι είχαν να τους δουν αρκετές ημέρες, ενώ ανησύχησαν μόνο όταν η έντονη οσμή έγινε αισθητή στην πολυκατοικία. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για το ενδεχόμενο ο θάνατος του ενός να οδήγησε στην αδυναμία του άλλου να ζητήσει βοήθεια, με αποτέλεσμα την τραγική κατάληξη.

φωτογραφία αρχείου

vradini.gr
-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.