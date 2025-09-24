Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός άνδρας που έπεσε πάνω στο αλυσοπρίονο που κρατούσε

Αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε στη Λάρισα, όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, πέφτοντας πάνω στο αλυσοπρίονο που κρατούσε.

Το τραγικό γεγονός έλαβε χώρα σήμερα το απόγευμα της Τετάρτης (24.9.25) στη Λάρισα και ειδικότερα λίγο πριν τις 5.30 μ.μ., με θύμα έναν άνδρα, αλλοδαπό (αλβανικής καταγωγής), γύρω στα 50.

Όλα έγιναν στην Χάλκη Λάρισας όταν ο άτυχος άνδρας ανέβηκε σε δένδρο προκειμένου να κάνει κάποιες εργασίες, και κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, έχασε το έλεγχο του μηχανήματος με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος ακρωτηριάζοντας το πόδι του. Μάλιστα «βρήκε» στο μηριαίο νεύρο και η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη για να μπορέσει να παραμείνει στη ζωή, καθώς η αιμμοραγία ήταν ακατάσχετη.

Οι διασώστες του ΕKΑΒ κατέβαλαν πολύ μεγάλες προσπάθειες, όμως δυστυχώς ο άνδρας κατέληξε.

Πηγή: onlarissa.gr