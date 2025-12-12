Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 54χρονος που έπεσε από ταράτσα

Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών υπήρξε στο κέντρο της Λάρισας, όταν ένας 54χρονος άνδρας έπεσε στο κενό από ταράτσα κτιρίου.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 9.30 το πρωί της Παρασκευής (12.12.25), στο κέντρο της Λάρισας και ειδικότερα στην οδό 28ης Οκτωβρίου, εκεί όπου κατά πληροφορίες του οnlarissa.gr, εντοπίστηκε αιμόφυρτο άτομο σε πάρκινγκ πολυκατοικίας.

Περίοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Όπως διαπιστώθηκε ένας 54χρονος άνδρας κάτω από άγνωστες ως στιγμής συνθήκες είχε πτώση από την ταράτσα με αποτέλεσμα δυστυχώς να καταλήξει.

Δείτε φωτογραφίες: