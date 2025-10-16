Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Αυτοκτόνησε με χάπια 43χρονη μητέρα δύο παιδιών, αφήνοντας σημείωμα

Τραγωδία στη Φθιώτιδα από την τραγική είδηση ότι μια νέα εργαζόμενη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, αυτοκτόνησε με μεγάλη ποσότητα χαπιών.

Η γυναίκα με καταγωγή από άλλο νομό, εργαζόταν σε ιδιωτική επιχείρηση σε Κοινότητα του Δήμου Καμένων Βούρλων, όπου και διέμενε μόνη της.

Το άψυχο κορμί της εντόπισαν αστυνομικοί του ΑΤ Καμένων Βούρλων, το πρωί της Πέμπτης (16/10/25), έχοντας ειδοποιηθεί από την αδερφή της, η οποία μάταια προσπαθούσε να μιλήσει μαζί της στο τηλέφωνο τις τελευταίες δύο ημέρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport είχε αφήσει και σημείωμα με το οποίο εξηγούσε τους λόγους που την οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα, με τη χρήση χαπιών.

Για το τραγικό συμβάν, προανάκριση διενεργεί το ΑΤ Καμένων Βούρλων, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία.