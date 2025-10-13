Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρός 18χρονος σε τροχαίο

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρός 18χρονος σε τροχαίο

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον επαρχιακό δρόμο μεταξύ Ριζώματος και Ράξας, στην περιοχή των Τρικάλων με 18χρονο νεκρό οδηγό Ι.Χ.

Το Ι.Χ, που οδηγούσε ένας 18χρονος, εξετράπη από την πορεία του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και κατέληξε σε χαντάκι.

Όπως αναφέρει το trikalaopinion.gr, ο νεαρός εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του αυτοκινήτου, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Δύο οχήματα έφτασαν στο σημείο για την επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

newsbomb.gr 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Τρομακτικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεαρή οδηγός «γκρέμισε» σε στάση λεωφορείου

Τρομακτικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεαρή οδηγός «γκρέμισε» στάση λεωφορείου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν νεαρή οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό της πάνω σε στάση λεωφορείων, στην οποία ευτυχώς δεν υπήρχε κόσμος εκείνη την ώρα

13 Οκτ 2025

Ετικέτες: ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ, ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;