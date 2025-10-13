Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρός 18χρονος σε τροχαίο

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον επαρχιακό δρόμο μεταξύ Ριζώματος και Ράξας, στην περιοχή των Τρικάλων με 18χρονο νεκρό οδηγό Ι.Χ.

Το Ι.Χ, που οδηγούσε ένας 18χρονος, εξετράπη από την πορεία του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και κατέληξε σε χαντάκι.

Όπως αναφέρει το trikalaopinion.gr, ο νεαρός εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του αυτοκινήτου, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Δύο οχήματα έφτασαν στο σημείο για την επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε με τη χρήση #διασωστικής_σειράς ένας άνδρας από ΕΙΧ όχημα, συνέπεια τροχαίου, και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στην περιοχή Ρίζωμα του δήμου Τρικκαίων. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.

