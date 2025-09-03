Τραγωδία στα Πατήσια: Γυναίκα γέννησε σε διαμέρισμα και πέθανε μαζί με το μωρό

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στα Πατήσια Αττικής, όταν μία γυναίκα γέννησε σε διαμέρισμα και πέθανε μαζί με το μωρό μπροστά στα παιδιά της.

Το τραγικό συμβάν έγινε το απόγευμα της Τετάρτης (3/9) στα Πατήσια, όταν μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της, λίγη ώρα αφού είχε γεννήσει μόνη της στο σπίτι. Νεκρό βρέθηκε και το νεογέννητο, με τον ομφάλιο λώρο να είναι κομμένος, ενώ το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων παιδιών της, ηλικίας 3 και 5 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα που ήταν Ελληνίδα, βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο κύησης και αναμενόταν να γεννήσει τις επόμενες ημέρες.

Ο σύζυγός της, με καταγωγή από τη Γεωργία, είπε στις Αρχές πως ανησύχησε όταν δεν μπορούσε να την εντοπίσει, καθώς το κινητό της ήταν απενεργοποιημένο. Όταν επέστρεψε στο σπίτι τους στα Πατήσια, είδε τη γυναίκα του και το νεογέννητο στο πάτωμα του σαλονιού, χωρίς τις αισθήσεις τους.

Ο ίδιος, με τη βοήθεια γειτόνισσας, προσπάθησε να επαναφέρει τη γυναίκα του κάνοντάς της ΚΑΡΠΑ, χωρίς αποτέλεσμα.

Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση και ο ιατροδικαστής θα δώσει περισσότερες απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη στο διαμέρισμα.

«Δεν ήμουν στο σπίτι, τη βρήκα νεκρή»

Ο σύζυγος της γυναίκας είπε στο protothema.gr: «Δεν ήμουν στο σπίτι, γύρισα από τη δουλειά. Τα δύο παιδιά ήρθαν προς το μέρος μου, τη βρήκα νεκρή. Δεν είδα κανένα ψαλίδι».

Παράλληλα, μία γειτόνισσα της γυναίκας είπε: «Ήταν ένα αξιόλογο άτομο, την είχα γνωρίσει στο σούπερ μάρκετ. Δεν έπρεπε να την αφήσουν μόνη στο σπίτι ενώ ήταν έγκυο. Λυπάμαι πολύ. Εγώ το έμαθα από την τηλεόραση και μου το είπε και ο αδερφός της. Ήταν στο μήνα της για να γεννήσει. Ο σύζυγος από όσο ξέρω δούλευε. Εμένα μου είπε ο αδερφός της ότι έκοψε τον ομφάλιο λώρο μόνη της».

Πηγή: protothema.gr