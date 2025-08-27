Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός 33χρονος που έπεσε στο κενό από τον 5ο όροφο

Βουτιά θανάτου στα Ιωάννινα με νεκρό έναν 33χρονο που έπεσε στο κενό από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας.

Ο νεαρός βρέθηκε στο κενό από το μπαλκόνι 5ου ορόφου στην πολυκατοικία όπου διέμενε με άλλο πρόσωπο της οικογένειάς του.

Άμεσα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο φέροντας βαρύτατα τραύματα. Παρά την προσπάθεια που έκαναν οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Είναι άγνωστο μέχρι στιγμής αν πρόκειται για δυστύχημα ή αν ο ίδιος θέλησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Η πτώση από τον πέμπτο όροφο και ο θάνατός του έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και στην συνοικία όπου διέμενε ο νεαρός.

Πηγή: epiruspost.gr