Τραγωδία στα Γλυκά Νερά – Νεκρός σε τροχαίο 23χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στα Γλυκά Νερά έχασε ένας οδηγός μοτοσικλέτας, όταν έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε στο διαχωριστικό διάζωμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (29.10.25), στη λεωφόρο Λαυρίου . Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 23χρονο στο Νοσοκομείο Γεννηματάς. Παρά όμως τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί να τον κρατήσουν στη ζωή, ο μοτοσικλετιστής είχε ήδη καταλήξει, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1.

Τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνά η Τροχαία, Σύμφωνα με πληροφορίες διερευνάται το ενδεχόμενο να υπήρχε άλλο όχημα στην περιοχή την ώρα του δυστυχήματος και να επηρέασε την πορεία της μηχανής.

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi

