Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρό από ασφυξία βρέφος δύο μηνών – Συνελήφθησαν οι γονείς

Ανείπωτη τραγωδία στα Χανιά Κρήτης με βρέφος δύο μηνών που βρέθηκε νεκρό στην κούνια του ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε με τους γονείς του.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις Καλύβες Αποκορώνου όπου η οικογένεια Φινλανδών, ο 28χρονος πατέρας, η 26 χρονη μητέρα και το βρέφος που δεν είχε κλείσει τους 2 μήνες ζωής, έκανε τις διακοπές του.

Οι γονείς του βρέφους ξύπνησαν την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου το πρωί και βρήκαν το βρέφος τους χωρίς τις αισθήσεις του.

Κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί το μωρό στο Νοσοκομείο Χανίων όμως ήταν ήδη πολύ αργά.

“Ασφυκτικός θάνατος” ήταν το πόρισμα των ιατροδικαστών.

Οι γονείς συνελήφθησαν.

Πηγή: zarpanews.gr