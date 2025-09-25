Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρό 5χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από όχημα

Ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά Κρήτης, με νεκρό 5χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από όχημα στην Κίσσαμο.

Νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη (25.9.25) συναγερμός σήμανε στην Κίσσαμο Χανίων, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες το αγόρι μόλις 5 ετών, παρασύρθηκε από όχημα, με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό του.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ωστόσο το παιδί διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του ήταν από την αρχή κρίσιμη, καθώς έφερε σοβαρόταττα τραύματα, με τους γιατρούς να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.

Πηγή: neakriti.gr