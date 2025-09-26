Τραγωδία για την οικογένεια του Γιώργου Παυλάκη: Μία εβδομάδα μετά τον θάνατό του, πέθανε και ο πατέρας του

Τραγωδία στην οικογένεια του εικονολήπτη Γιώργου Παυλάκη που έφυγε από την ζωή την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου ενώ ήταν σε ρεπορτάζ με τον Κωνσταντίνο Φλαμή για τον ΑΝΤ1 Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα 26 Σεπτεμβρίου το πρωί έφυγε από την ζωή και ο πατέρας του Θανάσης Παυλάκης σε ηλικία 77 ετών.

Είχε προβλήματα υγείας όμως προφανώς δεν άντεξε τον πρόωρο χαμό του γιου του και την περασμένη Κυριακή, δύο ημέρες μετά την κηδεία εισήχθη στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου με εγκεφαλικό.

Σήμερα έγινε γνωστός ο θάνατός του.