Τραγικός θάνατος για 55χρονο σε γυμναστήριο στη Βραζιλία: Η μπάρα με τα βάρη έπεσε στο στήθος του και κατέρρευσε

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 55χρονος σε γυμναστήριο στη Βραζιλία όταν η μπάρα με τα βάρη που είχε σηκώσει του έφυγε από τα χέρια με αποτέλεσμα να πέσει στο στήθος του.

Όπως φαίνεται από το βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, ο Ρόναλντ Μοντενέγκρο, όπως ήταν το όνομα του 55χρονου, κατέρρευσε αμέσως μόλις σηκώθηκε από τον πάγκο.

Αν και μεταφέρθηκε άμεσα σε κοντινό κέντρο υγείας, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο Μοντενέγκρο, ο οποίος ήταν πατέρας δύο παιδιών, εργαζόταν ως διευθυντής σε μουσείο στην περιοχή Ολίντα της Βραζιλίας.

Το μουσείο Palacio dos Bonecos Gigantes, εξέφρασε τη λύπη του για τον θάνατο του 55χρονου με μια φωτογραφία του και μια μαύρη κορδέλα: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του Ρόναλντ Μοντενέγκρο, του προέδρου μας και μιας σημαντικής προσωπικότητας στην ιστορία και τη λειτουργία του Palacio dos Bonecos».

