Τραγικός θάνατος 38χρονου μοτοσικλετιστή σε τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Μοιραία ήταν η σύγκρουση που οδήγησε στο θάνατο 38χρονου οδηγού μηχανής με ΙΧ στη διασταύρωση της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στη Γλυφάδα.
Το τραγικό γεγονός συνέβη γύρω στη 01:00 χθες Πέμπτη
Η μηχανή, άγνωστο μέχρι στιγμής κάτω από ποιες συνθήκες, συγκρούστηκε με ΙΧ.
Σοβαρός τραυματισμός…
Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί σοβαρά ο 38χρονος οδηγός της.
Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου κατέληξε.