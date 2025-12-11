Τραγικός θάνατος 38χρονου μοτοσικλετιστή σε τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Μοιραία ήταν η σύγκρουση που οδήγησε στο θάνατο 38χρονου οδηγού μηχανής με ΙΧ στη διασταύρωση της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στη Γλυφάδα.

Το τραγικό γεγονός συνέβη γύρω στη 01:00 χθες Πέμπτη

Η μηχανή, άγνωστο μέχρι στιγμής κάτω από ποιες συνθήκες, συγκρούστηκε με ΙΧ.

Σοβαρός τραυματισμός…

Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί σοβαρά ο 38χρονος οδηγός της.

Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου κατέληξε.

