Τραγικό τροχαίο στην Πάτρα: Νεκρή γιαγιά, τραυματίας η εγγονή που παρασύρθηκαν από μηχανή

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πάτρα, με νεκρή μία γιαγιά και τραυματισμένη την 8χρονη εγγονή της, που παρασύρθηκαν από μηχανή.

Το τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 29 Αυγούστου στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, στο ύψος της οδού Μαξίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός της μηχανής έφυγε από το φανάρι (υπάρχει καταγγελία αυτόπτη μάρτυρα πώς έφυγε με κόκκινο, αλλά είναι κάτι που εξετάζεται) και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα.

Χτύπησε την γυναίκα η οποία διέσχιζε το δρόμο κάθετα. Το κοριτσάκι το κρατούσε στο δεξι χέρι (περνούσε από το πάρκο απέναντι στη νησίδα) και έτσι η μηχανή χτύπησε πρώτα την άτυχη γυναίκα. Είναι χαρακτηριστικό πως η μηχανή βρέθηκε… στα 150 μέτρα μακριά με τον οδηγό να πέφτει αλλά να τραυματίζεται ελαφρα.

Δυστυχώς η γυναίκα (η γιαγιά) κατέληξε, ενώ το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο. Εχει τραύματα αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του. Στο σημείο συγκεντρώθηκε κόσμος ενώ η αστυνομία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: flamis.gr , enikos.gr