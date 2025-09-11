Τραγικό τροχαίο στην Κρήτη: Νεκρή μια 23χρονη οδηγός μηχανής

Με… αίμα βάφτηκε ξανά η άσφαλτος της Κρήτης, με νεκρή μία 23χρονη οδηγό μηχανής μετά από τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν σήμερα στις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτη (11.9.25), όταν το μηχανάκι που οδηγούσε η 23χρονη την ώρα που κινούνταν στο δρόμο Σταλίδα-Μάλια, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με μηχανάκι που οδηγούσε ένας 27χρονος Αιγύπτιος.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με διερχόμενους οδηγούς να ειδοποιούν τις αρχές.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στην περιοχή του ατυχήματος ωστόσο οι διασώστες δεν μπορούσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στην νεαρή γυναίκα η οποία είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ένας 57χρονος Γερμανός τουρίστας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι αρχές χαρακτηρίζουν τον θάνατό του ως αιφνίδιο αν και αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι επρόκειτο για θανατηφόρο. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ο 57χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία την ώρα που κινιόταν σε δρόμο του Σπηλίου και ο ίδιος έβγαλε εκτός δρόμου το αυτοκίνητό του.

