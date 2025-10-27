Τραγικό τροχαίο στην Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων – Νεκρός ο οδηγός

Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Κρήτη, όταν αυτοκίνητο έπεσε στο γκρεμό με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας ηλικιωμένος άντρας.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο, στο Επάνω Μεραμβέλλο. Στο σημείο βρίσκεται το ΕΚΑΒ, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Αστυνομία.

Άγνωστο πως, το όχημα που οδηγούσε ηλικιωμένος εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Για την ανάσυρση του άτυχου άνδρα, ακολούθησε επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσε με τρία οχήματα και 12 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με την αστυνομία πάντως, εξετάζεται και το ενδεχόμενο η πρόκληση του δυστυχήματος να οφείλεται και σε παθολογικά αίτια.

Πηγή: anatolh.gr