Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Ελλάδα
ΕλλάδαΑστυνομικά Νέα

Τραγικό τροχαίο στην Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων – Νεκρός ο οδηγός

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
A+A-
Διαγραφή
Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Κρήτη, όταν αυτοκίνητο έπεσε στο γκρεμό με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας ηλικιωμένος άντρας.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο, στο Επάνω Μεραμβέλλο. Στο σημείο βρίσκεται το ΕΚΑΒ, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Αστυνομία.

Άγνωστο πως, το όχημα που οδηγούσε ηλικιωμένος εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Για την ανάσυρση του άτυχου άνδρα, ακολούθησε επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσε με τρία οχήματα και 12 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με την αστυνομία πάντως, εξετάζεται και το ενδεχόμενο η πρόκληση του δυστυχήματος να οφείλεται και σε παθολογικά αίτια.

Πηγή: anatolh.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αμελόκηποι: Φωτιά ξέσπασε στον Πύργο Αθηνών – Εκκενώθηκαν γραφεία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος με τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις –...

Χανιά: Σκότωσε τον εξάδελφό του με 3 σφαίρες στην καρδιά ενώ χόρευε σε...

Καιρός: Διαταραχή εξπρές σήμερα στα δυτικά και 30άρια – Με ιδανικό καιρό οι...

Ένας νεκρός στη γιορτή καστάνου στα Χανιά μετά από δυο πυροβολισμούς – «Έναν...

Ηγουμενίτσα: Το Λιμενικό διέσωσε 50χρονο από σκάφος που βυθίζονταν και ανακάλυψε 135 κιλά...

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.