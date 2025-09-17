Τραγικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 29χρονος οδηγός μηχανής σε σύγκρουση με φορτηγού

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα με νεκρό έναν 29χρονο οδηγό μηχανής έγινε στη Θεσσαλονίκη, μετά από σφοδρή σύγκρουση του νεαρού με φορτηγό.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το συμβάν έγινε σήμερα το πρωί 17 Σεπτεμβρίου ,στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, όταν ένα φορτηγό με ρυμουλκούμενο που οδηγούσε 54χρονος, συγκρούστηκε με τη μηχανή που οδηγούσε ο 29χρονος.

Από το τροχαίο συνελήφθησαν τέσσερα άτομα.

Η ανακοίνωση:

Πρωινές ώρες σήμερα (17-09-2025) στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, Ι.Χ. Φορτηγό με ρυμουλκούμενο που οδηγούσε 54χρονος αλλοδαπός, συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 29χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 29χρονου οδηγού, ο οποίος μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου μεσημβρινές ώρες κατάληξε.

Επιπλέον, συνελήφθησαν τρία (3) άτομα, τα οποία καθοδηγούσαν τον οδηγό του Ι.Χ.Φ. στους ελιγμούς του οχήματος.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Πηγή: rthess.gr