Τραγικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 79χρονη από μετωπική αυτοκινήτων και 2 τραυματίες

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη με νεκρή μία 79χρονη γυναίκα από μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων και δύο άνδρες τραυματίες στο νοσοκομείο.

Το τροχαίο σημειώθηκε χθες το πρωί της Παρασκευής (12.9.25) στην επαρχιακή οδό Ζαγκλιβερίου – Καλαμωτού, στον δήμο Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο μίας 79χρονης γυναίκας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 83χρονος οδηγός αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε και η 79χρονη, συγκρούστηκε μετωπικά με όχημα που οδηγούσε ένας 26χρονος Έλληνας. Από τη σύγκρουση, τραυματίστηκαν τόσο οι δύο οδηγοί ενώ η γυναίκα, έχασε τη ζωή της.

Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Οι τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για ιατρική περίθαλψη. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Λητής. Τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.

Πηγή: tanea.gr