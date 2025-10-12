Τραγικό τροχαίο στη Δράμα: Νεκρός 14χρονος που οδηγούσε αγροτικό και ντελαπάρισε

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα με τέσσερις ανηλίκους σημειώθηκε στη Δράμα, με νεκρό 14χρονο που οδηγούσε αγροτικό και ντελαπάρισε και έναν ακόμη στο νοσοκομείο.

Τέσσερα ανήλικα αγόρια, κάτοικοι της περιοχής, 13, 14 και 15 ετών οδηγούσαν το μεσημέρι της Κυριακής 12 Οκτωβρίου στους δρόμους του χωριού Βώλακα, αγροτικό όχημα.

Κάποια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, άρχισαν να κινούνται στα ορεινά του Βώλακα. Το αυτοκίνητο ντελαπάρισε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να χτυπήσει στο κεφάλι και τα πόδια ένα δεύτερο παιδί το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Δράμας.

Τα άλλα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους. Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για το περιστατικό.

Πηγή: ertnews.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi