Τραγικό τροχαίο σε λιμάνι στην Κεφαλονιά: Νεκρός ηλικιωμένος που έπεσε στη θάλασσα με το ΙΧ του

Νεκρός ηλικιωμένος σε τραγικό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην Κεφαλονιά, όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του και έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πόρου.

 

Το περιστατικό σημειώθηκε βρήκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (2.10.25) με θύμα έναν ηλικιωμένο Κεφαλονίτη, όταν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους το αυτοκίνητό του κατέληξε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο άτυχος άνδρας φαίνεται να έχασε τον προσανατολισμό του στο σκοτάδι και να βρέθηκε με το όχημά του στη θάλασσα. Το περιστατικό εκτιμάται ότι συνέβη τα χαράματα, ενώ ο ίδιος εντοπίστηκε αργότερα το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του.


Οι αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ η τοπική κοινωνία του Πόρου είναι συγκλονισμένη από την τραγική απώλεια.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: kefaloniapress.gr

02 Οκτ 2025

Ετικέτες: ΗΛΙΙΩΜΕΝΟΣ, Κεφαλονιά, λιμανι, νεκρός, ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

