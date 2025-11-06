Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Ελλάδα

Τραγικό τέλος για τον 21χρονο Γρηγόρη που είχε εξαφανιστεί τον Ιούνιο στην Αθήνα – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ο 21χρονος ο οποίος είχε εξαφανιστεί τον Ιούνιο στην Αθήνα, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πολίτη

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail

Τραγικό φινάλε στην αναζήτηση του Γρηγόρη Πανόπουλου, 21 ετών, όπως γνωστοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του αργά χθες (05.11.2025) το βράδυ. Ο νεαρός άνδρας αγνοείτο εδώ και πέντε μήνες, όταν και εξαφανίστηκε στην Αθήνα.

Ο 21χρονος Γρηγόρης Πανόπουλος είχε εξαφανιστεί στις 11 Ιουνίου από την Αθήνα και το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί σχετικά και είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του νεαρού στις 11 Ιουλίου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι, οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Έπειτα από πέντε μήνες, αργά το βράδυ της Τετάρτης, το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την τραγική κατάληξη της αναζήτησης, καθώς ο Γρηγόρης Πανόπουλος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις Αστυνομικές Αρχές και ακολούθως διαπιστώθηκε ο θάνατος του 21χρονου από το νοσοκομείο.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Γρηγόρη Πανόπουλου και θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν.

newsit.gr

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.