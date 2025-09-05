Τραγικό τέλος για την 65χρονη Ολλανδή στο φαράγγι του Βίκου - Εντοπίστηκε νεκρή

Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 65χρονης Ολλανδής τουρίστριας στο φαράγγι του Βίκου, καθώς εντοπίστηκε νεκρή.

Η σορός της βρέθηκε σε χαράδρα βάθους περίπου 300 μέτρων, επιβεβαιώνοντας τους φόβους που υπήρχαν για την τύχη της.

Η γυναίκα είχε εξαφανιστεί το μεσημέρι της Πέμπτης, στη θέση Μπελόη, όπου είχε βρεθεί με τον σύζυγό της για να φωτογραφίσουν τη θέα. Από εκείνη τη στιγμή τα ίχνη της χάθηκαν, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης.

Η ειδική ομάδα drones της Πυροσβεστικής σάρωσε την περιοχή και εντόπισε νωρίτερα σήμερα στοιχεία που οδήγησαν στον εντοπισμό της σορού. Στο σημείο επιχειρούν άνδρες της 5ης ΕΜΑΚ, οι οποίοι, με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού, προσπαθούν να προσεγγίσουν το δύσβατο σημείο όπου βρίσκεται η γυναίκα.

Δείτε το βίντεο:

Η επιχείρηση ανάσυρσης παραμένει σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες, καθώς το έδαφος είναι σαθρό και οι βράχοι υποχωρούν, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τα σωστικά συνεργεία.

Πηγή: ertnews.gr