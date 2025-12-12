Τραγικό δυστύχημα στη Φθιώτιδα: Νεκρός οδηγός που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Φοβερό δυστύχημα συνέβη στη Φθιώτιδα, με οδηγό τρακτέρ να χάνει τη ζωή του.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12/25) στη Λοκρίδα και συγκεκριμένα στην περιοχή «ΚΑΛΥΨΩ» της Αρκίτσας. Ο άτυχος άνδρας, ηλικίας 60 ετών, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του lamiareport.gr από ρήξη κάποιου εξαρτήματος του γεωργικού ελκυστήρα φέρεται να βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του και να τραυματίστηκε θανάσιμα!

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και πλήρωμα του ΑΤ Λοκρών που κατέγραψε το τραγικό συμβάν.