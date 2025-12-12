Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου, 2025
Home Ελλάδα

Τραγικό δυστύχημα στη Φθιώτιδα: Νεκρός οδηγός που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Φοβερό δυστύχημα συνέβη στη Φθιώτιδα, με οδηγό τρακτέρ να χάνει τη ζωή του.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12/25) στη Λοκρίδα και συγκεκριμένα στην περιοχή «ΚΑΛΥΨΩ» της Αρκίτσας. Ο άτυχος άνδρας, ηλικίας 60 ετών, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του lamiareport.gr από ρήξη κάποιου εξαρτήματος του γεωργικού ελκυστήρα φέρεται να βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του και να τραυματίστηκε θανάσιμα!

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και πλήρωμα του ΑΤ Λοκρών που κατέγραψε το τραγικό συμβάν.

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.