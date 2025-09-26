Τραγικό δυστύχημα: Άνδρας και δύο παιδιά 9 ετών κάηκαν σε Tesla - Μπλόκαραν οι πόρτες

Θανατηφόρο δυστύχημα με θύμα έναν άνδρα και δύο παιδιά 9 ετών, που κάηκαν μέσα στο Tesla τους, όταν μπλόκαραν οι πόρτες του οχήματος.

Είναι το δεύτερο περιστατικό που σημειώνεται, λίγο αφότου οι αμερικανικές Αρχές εκφράσουν επίσημες ανησυχίες για το ενδεχόμενο οι χειρολαβές των Tesla να καταστούν μη λειτουργικές. Αυτή τη φορά το δυστύχημα καταγράφηκε στη Γερμανία, με έναν άνδρα 43 ετών και δύο παιδάκια 9 ετών, να εγκλωβίζονται στο Model S και να καίγονται ζωντανοί.

Όπως αναφέρουν τα γερμανικά ειδησεογραφικά πρακτορεία, ο οδηγός του ηλεκτρικού αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε ένα δέντρο. Οι πόρτες του οχήματος μπλόκαραν όμως και δεν μπορούσαν να βγουν. Ο Roman Jedrzejewski, ο οποίος διατηρεί χρωματοπωλείο απέναντι από το σημείο που έγινε το ατύχημα, έσπευσε προς βοήθεια.

Πήρε έναν πυροσβεστήρα αφού είδε να ξεπηδούν καπνοί, αλλά δεν τα κατάφερε. «Έτρεξα να βοηθήσω, επιχείρησα να ανοίξω το αυτοκίνητο αλλά δεν γινόταν. Είχε ήδη ζεσταθεί από τη φωτιά, αλλά η δεξιά πλευρά ήταν άθικτη. Ούτε από εκεί άνοιγε», δήλωσε στα Μέσα.

Δυστυχώς, οι άνθρωποι χάθηκαν, αφού ούτε οι διασώστες μπόρεσαν να τους απεγκλωβίσουν.

Τα Tesla διαθέτουν ηλεκτρονικό μηχανισμό που απελευθερώνει το μάνταλο της πόρτας. Οι «χωνευτές» χειρολαβές των Tesla βασίζονται σε αυτό το σύστημα, το οποίο, σύμφωνα με αναφορές που έχουν γίνει, ορισμένες φορές αποτυγχάνει να ανταποκριθεί, εμποδίζοντας το άνοιγμα της πόρτας.

Κάτι τέτοιο συνέβη και σε αυτή την περίπτωση με τραγικό απολογισμό. Αρμόδιοι φορείς όπως η NHTSA στις ΗΠΑ και ο Allgemeiner Deutscher Automobil-Club στη Γερμανία έχουν προειδοποιήσει για τη δυσλειτουργία των θυρών και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι οδηγοί και επιβάτες.

Πέρυσι, τέσσερις φίλοι κάηκαν ζωντανοί όταν δεν μπόρεσαν να ανοίξουν τις πόρτες του Tesla, μετά από σύγκρουση και πυρκαγιά στο κέντρο του Τορόντο, ανέφερε το CBC News.

