Τους τσάκωσαν στο Αγρίνιο με τσιγάρα κάνναβης

Με τσιγάρα κάνναβης πιάστηκαν δύο άνδρες που συνελήφθησαν στο Αγρίνιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (21.10.25) στο Αγρίνιο, όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έκαναν έλεγχο σε δύο άνδρες.

Κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν τέσσερα τσιγάρα με μείγμα καπνού και κάνναβης.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, δυο άνδρες (ημεδαπός - αλλοδαπός), διότι σε αστυνομικό έλεγχο που τους διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν τέσσερα τσιγάρα με μείγμα καπνού κάνναβης.