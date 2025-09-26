Τους περιμένει στη γωνία ο Κωνσταντάρας

Ακόμη μια σοβαρή αιχμή προς την πλευρά της αντιπολίτευσης, άφησε ο Δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας με αφορμή την συνάντησή που είχε με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Σάββα Χιονίδη.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν -τι άλλο; καθώς οι δήμαρχοι τρέχουν με το χέρι απλωμένο στα Υπουργεία- οι δυνατότητες νέων χρηματοδοτήσεων για το Δήμο Θέρμου, καθώς και η πορεία των έργων των προγραμμάτων «Αντώνης Τρίτσης», «Φιλόδημος» και των «Φυσικών Καταστροφών».

Ωστόσο ο Σπ. Κωνσταντάρας τόνισε ότι ο Δήμος Θέρμου έχει τη μέγιστη αξιοπιστία στα κέντρα των αποφάσεων, «με μοναδική παραφωνία» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «επιστολές αντιπολιτευόμενων θεσμικών, που προσπαθούν ανεπιτυχώς πάντα να υπονομεύσουν των αγώνα του δημάρχου, της δημοτικής πλειοψηφίας και των φορέων του δήμου».

Όλα αυτά θα δοθούν στη δημοσιότητα τη κατάλληλη στιγμή –προειδοποίησε ο Σπύρος Κωνσταντάρας- «για να βγάλουν οι πολίτες του δήμου μας, τα συμπεράσματα τους».

Αυτό που εμμέσως πλην σαφώς λέει ο Δήμαρχος Θέρμου είναι ότι οι αντιπολιτευόμενοι προσπαθούν να κόψουν χρηματοδοτήσεις από το Δήμο, προφανώς για να μην μπορέσει να παρουσιάσει έργο η Δημοτική Αρχή και έτσι να ωφεληθούν πολιτικά.

Πλέον όμως ο Σπύρος Κωνσταντάρας φαίνεται ότι έχει αυτές τις επιστολές στα χέρια του και… περιμένει…

Εφημερίδα «Συνείδηση»