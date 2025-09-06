Τουρλίδα: Βανδάλισαν το παρατηρητήριο - Πέταξαν τις μεταλλικές βέργες στη θάλασσα

Απαράδεκτο, βανδάλισαν το παρατηρητήριο στην Τουρλίδα Μεσολογγίου. Ανεγκέφαλοι ξερίζωσαν τις μεταλλικές βέργες από την κουπαστή του παρατηρητηρίου στον δρόμο της Τουρλίδας και τις πέταξαν στη θάλασσα.

Μιλάμε για βανδαλισμό, όχι για αστείο. Είναι τραγικό να καταστρέφεις κάτι που φτιάχτηκε για όλους.

Κι όλα αυτά την ώρα που στην περιοχή τρέχει ένα μεγάλο έργο αναβάθμισης, που θα αλλάξει την εικόνα της Τουρλίδας και θα δώσει νέα ζωή στη λιμνοθάλασσα και ίσως θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε ώς ένα από τους ωραιότερους δρόμους της χώρας .

Ένα έργο που θα μείνει, που θα στηρίξει τον τόπο και θα τον κάνει πιο ελκυστικό.

Οι πράξεις αυτών που γκρεμίζουν δείχνουν μόνο πόση ασέβεια και μικρότητα κουβαλούν. Το έργο όμως θα συνεχίσει. Και θα τους ξεπεράσει. Και όλοι μας θα πρέπει να το προστατέψουμε

nafpaktianews.gr