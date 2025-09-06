Τουρλίδα: Βανδάλισαν το παρατηρητήριο - Πέταξαν τις μεταλλικές βέργες στη θάλασσα

photo_3_2025-09-06_13-16-45-696x759

Απαράδεκτο, βανδάλισαν το παρατηρητήριο στην Τουρλίδα Μεσολογγίου. Ανεγκέφαλοι ξερίζωσαν τις μεταλλικές βέργες από την κουπαστή του παρατηρητηρίου στον δρόμο της Τουρλίδας και τις πέταξαν στη θάλασσα.

Μιλάμε για βανδαλισμό, όχι για αστείο. Είναι τραγικό να καταστρέφεις κάτι που φτιάχτηκε για όλους.

Κι όλα αυτά την ώρα που στην περιοχή τρέχει ένα μεγάλο έργο αναβάθμισης, που θα αλλάξει την εικόνα της Τουρλίδας και θα δώσει νέα ζωή στη λιμνοθάλασσα και ίσως θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε ώς ένα από τους ωραιότερους δρόμους της χώρας .

Ένα έργο που θα μείνει, που θα στηρίξει τον τόπο και θα τον κάνει πιο ελκυστικό.

Οι πράξεις αυτών που γκρεμίζουν δείχνουν μόνο πόση ασέβεια και μικρότητα κουβαλούν. Το έργο όμως θα συνεχίσει. Και θα τους ξεπεράσει. Και όλοι μας θα πρέπει να το προστατέψουμε

nafpaktianews.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ghpedo

Θέλουν στέγη οι ακαδημίες των σωματείων στο Αγρίνιο

Οι ακαδημίες των αθλητικών σωματείων του Αγρινίου τα τελευταία χρόνια έχουν ανέβει σημαντικά επίπεδο, ιδίως στο μπάσκετ, αλλά όχι μόνο αλλά χρειάζονται και στέγη για να μπορούν να δουλέψουν τόσο οι προπονητές όσο και οι αθλητές.

06 Σεπ 2025

Ετικέτες: βανδαλισμός, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, Τουρλίδα

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;