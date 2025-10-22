Τουρλίδα: Συνεχίζει με έναν ο διαγωνισμός για την 3η και 7η καμάρα και τις υπόλοιπες εκκρεμότητες

Σε εξέλιξη από την Περιφέρεια ο διαγωνισμός για την 3η και 7η καμάρα και τις υπόλοιπες εκκρεμότητες στην Τουρλίδα Μεσολογγίου, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση».

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Η ανάπλαση του δρόμου της Τουρλίδας, που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, είναι ένα έργο εμβληματικό για το Μεσολόγγι και έχει ήδη αλλάξει προς το καλύτερο την εικόνα σε ένα τοπόσημο για την περιοχή.

Εντούτοις για πολλούς λόγους ήταν και ένα έργο που στην πορεία αντιμετώπισεπλειάδα προβλημάτων, όχι μόνο μέχρι να δημοπρατηθεί και να ξεκινήσει, αλλά και στην πορεία. Τις τελευταίες εκκρεμότητες λοιπόν θα επιλύσει το έργο που αφορά την «κατασκευή γέφυρας 3ης καμάρας Μεσολογγίου – Τουρλίδας και εργασίες επιδομής στα τμήματα επιρροής 3ης και 7ης καμάρας». Πρόκειται για μια παρέμβαση προϋπολογισμού 3.700.000 ευρώ, που έχει ενταχθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο ΕΣΠΑ ως υποέργο του συνολικού έργου της ανάπλασης του δρόμου προς την Τουρλίδα.

Είναι γνωστό ότι η ανάπλαση του δρόμου της Τουρλίδας έχει «εμπλοκή» με τα έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης της λιμνοθάλασσας, που εκτελούνται στην περιοχή από το Υπουργείο Υποδομών και συγκεκριμένα η «εμπλοκή» παρουσιάζεται με την κατασκευή νέας γέφυρας, στη θέση της 3ης καμάρας, στο δρόμο Τουρλίδας – Μεσολογγίου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αρχικός σχεδιασμός και η σχετική δημοπράτηση του έργου δεν περιλάμβαναν την υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ ούτε την ανακατασκευή των γεφυρών της 3ης και 7ης Καμάρας. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Περιφέρεια προχωρά σε συμπληρωματικές εργασίες και τώρα στην οριστική επίλυση των εκκρεμοτήτων.

Ο διαγωνισμός του έργου είναι ήδη σε εξέλιξη και πρόσφατα από την Περιφέρεια εγκρίθηκε το πρώτο πρακτικό της διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν δύο εταιρείες, η «Αφοι Τσέλιου ΑΕ» και η «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία». Από την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού αποκλείστηκε η εταιρεία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», καθώς διαπιστώθηκε ότι βάσει των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, καθώς δεν δραστηριοποιείται σε όλες τις κατηγορίες βάσει όσων προβλέπονται από τη διακήρυξη του διαγωνισμού. Έτσι η προσφορά της κρίθηκε απαράδεκτη και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του διαγωνισμού, που αφορά την αξιολόγηση του οικονομικού σκέλους των προσφορών. Ο διαγωνισμός λοιπόν συνεχίζει με έναν υποψήφιο ανάδοχο και εκτιμάται ότι αν δεν υπάρξουν ενστάσεις ή προσφυγές είναι εφικτό να ολοκληρωθεί πριν το τέλος της χρονιάς.

Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν αφορούν:

1.Ανακατασκευή της γέφυρας 3ης Καμάρας στη χ.θ 0+250. Πρόκειται για νέο έργο γεφύρωσης της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου στην θέση 3η καμάρα επί της οδού Μεσολογγίου – Τουρλίδας όπου προβλέπεται η κατασκευή δυο νέων σχεδόν όμοιων τεχνικών το τεχνικό Α και το Τεχνικό Β τα οποία αποτελούν γέφυρες ενός ανοίγματος αποτελούμενη από δυο ακρόβαθρα Α1 & Α2. Η γέφυρα θα έχει άνοιγμα μεταξύ των αξόνων στήριξης ίσο με 20.00μ.

2. Έργα επιδομής στο μήκος επιρροής της νέας γέφυρας 3ης Καμάρας στη χ.θ. 0+250 και στο μήκος επιρροής της νέας γέφυρας 7ης Καμάρας περί τη χ.θ. 1+950 και ειδικότερα:

Αποξήλωση υφιστάμενης πλακόστρωσης πεζοδρομίων,

κρασπεδόρειθρων οδού και υφισταμένων νησίδων. Διαμόρφωση τελικής επιφάνειας υποδομής του καταστρώματος

κυκλοφορίας οχημάτων. Πλακοστρώσεις στις προβλεπόμενες θέσεις.

Σήμανση.

Οδοφωτισμός.

Εργασίες πρασίνου- Φύτευση φυτών.

Λοιπές εργασίες- Εξοπλισμός.

Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (φωτοβολταϊκό, μπαταρίες και 2 φορτιστές οχημάτων 11KW