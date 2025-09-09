Τουρλίδα Μεσολογγίου: Άριστες συνθήκες και απαιτητικές διαδρομές στον κολυμβητικό διάπλου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Τουρλίδα Μεσολογγίου ο 11ος Κολυμβητικός Διάπλους σε εξαιρετικές συνθήκες και καλές επιδόσεις σε απαιτητικές διαδρομές.

Η ανακοίνωση του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου:

Αγαπητοί φίλοι και λάτρεις της θάλασσας.

Τη Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου διεξήχθη με επιτυχία ο 11ος Κολυμβητικός Διάπλους στη Τουρλίδα Μεσολογγίου, που αποτελεί την 4η διαδρομή από τις 6 του IONIAN SWIMMING CHALLENGE 2025.

Με άριστες καιρικές συνθήκες, άπνοια και με θερμοκρασία νερού 28 C. Πενήντα περίπου κολυμβητές/τριες από όλη την Ελλάδα, απόλαυσαν τις απαιτητικές κολυμβητικές διαδρομές των 4 και 8 χλμ, από το νησί του Αι Σώστη, στη Τουρλίδα.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν η συμμετοχή και η τιμητική βράβευση της κολυμβήτριας Κλεοπάτρας Στογιαννίδου η οποία φέτος ολοκλήρωσε 2 μεγάλους κολυμβητικούς άθλους. Ο πρώτος ήταν η χειμερινή διάσχιση του Τορωναίου κόλπου που θεωρείται ο δυσκολότερος κολυμβητικός αγώνας στην Ελλάδα και ο δεύτερος ήταν η διάσχιση του καναλιού της Μάγχης τον Ιούνιο, ένα τεράστιο επίτευγμα το οποίο χαρακτηρίζεται ως το Έβερεστ της κολύμβησης!

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες και τους ευχόμαστε υγεία ώστε να συνεχίζουν το αγαπημένο τους άθλημα.

Επίσης ευχαριστούμε το Λιμεναρχείο ΙΠ Μεσολογγίου για την πολύτιμη αρωγή του, τους εθελοντές μας , τα μέλη και τους αθλητές του ΝΟΜεσολογγίου που βοήθησαν στην γραμματεία και στα σκάφη συνοδείας, τον Θ.Καραβασίλη για τα μοναδικά πλάνα που μας χάρισε με το drone, τους χορηγούς μας ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ Π- ΜΠΕΤΣΙΚΑΣ Θ ΟΕ, SAKKETOS SHOW ROOM, DOLPHINS LIFEGUARDS, ΑΡΗ ΣΟΥΦΛΗ Outdoor activities Messolonghi, την ΕΟΕΔ Μεσολογγίου, τον Α. Παναγιωτόπουλο Messolonghi by locals, τον Ν.Μενάγια Tourlida Beach Messolonghi για την υποστήριξη και τον φίλο μας Νίκο Αλιάγα για την συμμετοχή του στις απονομές.

Τα αποτελέσματα και τους χρόνους θα τους βρείτε στη σελίδα του IONIAN SWIMMING CHALLENGE.

Η συγκεκριμένη δράση του ΝΟΜεσολογγίου αποτελεί μέρος της προσπάθειας, προβολής και προώθησης της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου ως προορισμός εναλλακτικού και ναυταθλητικού τουρισμού!

Ευχόμαστε σε όλους υγεία καλές Θάλασσες και καλή αντάμωση του χρόνου.

Τα καλύτερα έρχονται!