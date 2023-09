Φρικτός θάνατος για γνωστό Τούρκο dj – Τον μαχαίρωσαν, τον χτύπησαν και τον ζεμάτισαν με καυτό νερό

Ένας δημοφιλής Τούρκος DJ φέρεται να βασανίστηκε μέχρι θανάτου στο Λονδίνο από «σαδιστές κακοποιούς» που του προκάλεσαν 94 τραύματα. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ο άτυχος άνδρας δέχτηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα με ρόπαλο, μαχαιριές στα πόδια ενώ κλείδωσαν τη φίλη του μέσα σε ένα μπάνιο για δύο ημέρες.

Ο 43χρονος Mehmet Koray Alpergin και η 34χρονη φίλη του, Gozde Dalbudak, απήχθησαν από έξι άνδρες κοντά στο στάδιο Tottenham Hotspur Stadium καθώς επέστρεφαν στο σπίτι τους από ένα ιταλικό εστιατόριο στο Mayfair στις 13 Οκτωβρίου 2022, σύμφωνα με την Telegraph.

Οι δράστες κατά πάσα πιθανότητα είχαν εγκαταστήσει συσκευή εντοπισμού στο αυτοκίνητο του άνδρα.

Το ζευγάρι επιβιβάστηκε σε ξεχωριστά οχήματα. Η Dalbudak υπό την απειλή μαχαιριού οδηγήθηκε σε ένα άδειο μπαρ.

Ο dj βρέθηκε γυμνός και πεταμένος σε δάσος και είχε υποστεί φρικτά βασανιστήρια όπως χτυπήματα με ρόπαλο, μαχαιριές στα πόδια του ενώ έφερε εγκαύματα καθώς του είχαν ρίξει βραστό νερό. Το άψυχο κορμί του το είχε βρει άνδρας που είχε βγάλει τον σκύλο του βόλτα στο δάσος.

Η Dalbudak ήταν κλειδωμένη στην τουαλέτα του μπαρ για δύο ημέρες,

Στο εδώλιο για τη στυγερή δολοφονία κάθονται έξι άνδρες, οι οποίοι κατηγορούνται για φόνο, απαγωγή, ψευδή φυλάκιση και διαστρέβλωση της δικαιοσύνης. «Η εισαγγελία ισχυρίζεται ότι ο Koray Alpergin απήχθη και βασανίστηκε είτε για να τιμωρηθεί για κάτι που είχε κάνει είτε για να αναγκαστεί να παραδώσει κάτι που γνώριζε – ίσως το πού βρίσκονταν είτε ναρκωτικά είτε χρήματα – και το οποίο ήθελαν να μάθουν και οι απαγωγείς του», δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας Crispin Aylett για να συνεχίσει: «Είναι προφανές ότι πριν από τον θάνατό του ο Koray Alpergin είχε απογυμνωθεί και βασανιστεί φρικτά».

Mehmet Koray Alpergin and Gozde Dalbudak were abducted as they returned home from an expensive Italian restaurant in Mayfair last October https://t.co/9VM1ZFWaFp

— Islington Gazette (@islingtongztte) September 20, 2023