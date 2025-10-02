Τουρκία: Σεισμός 5 Ρίχτερ στη θάλασσα του Μαρμαρά

Σεισμός σημειώθηκε στην Τουρκία το μεσημέρι της Πέμπτης 02.10.2025, στη θάλασσα του Μαρμαρά, κοντά στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με έκτακτη ανακοίνωση από την «Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Επειγόντων Περιστατικών της Τουρκίας» (AFAD), σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ ανοιχτά της θάλασσας του Μαρμαρά, με εστιακό βάθος 6,71 χιλιομέτρων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός κυρίως στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και σε γειτονικές επαρχίες.

Το Ινστιτούτο Καντίλλι κατέγραψε τη δόνηση με μέγεθος 5,3 Ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στην Κωνσταντινούπολη, όμως οι αρχές προειδοποιούν οι κάτοικοι να είναι πολύ προσεκτικοί και να αποφεύγουν κτίρια που ενδέχεται να έχουν υποστεί ζημιές.

