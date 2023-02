Τουρκία: Οπαδοί της Μπεσίκτας έριξαν στο στάδιο λούτρινα για τα παιδιά-θύματα των φονικών σεισμών (video)

«Κυβέρνηση, παραιτήσου!» τραγουδούσαν χιλιάδες οπαδοί της ομάδας Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη στο στάδιο Ινονού το βράδυ της Κυριακής κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος με την Αντάλιασπορ.

Πέταξαν επίσης, λούτρινα ζωάκια στο γκαζόν για να τιμήσουν τα παιδιά-θύματα του σεισμού της 6ης Φεβρουαρίου που σκότωσε περισσότερους από 44.000 ανθρώπους στην Τουρκία και έπληξε επίσης τη γειτονική Συρία.

🧸❤️ This is a beautiful video and a must watch. Today Beşiktaş returned league action… as a gesture, supporters threw teddies on the pitch for the children who were effected by the recent earthquake. pic.twitter.com/jMRLBHZxjh

— EuroFoot (@eurofootcom) February 26, 2023