Τουρκία: Νεκρός ο γαμπρός σε γάμο από εορταστικούς πυροβολισμούς
Νεκρός ανήμερα του γάμου του κατέληξε νεαρός άνδρας στην Τουρκία, όταν τραυματίστηκε από εορταστικούς πυροβολισμούς, που εθιμοτυπικά τηρούνται σε μεγάλο βαθμό, σε παραδοσιακά γλέντια.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu, κάποιος από τους καλεσμένους στον γάμο φέρεται να πυροβόλησε για να γιορτάσει το γεγονός, τραυματίζοντας τον 23χρονο γαμπρό, ο οποίος λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε την επομένη του γάμου του, σε ένα χωριό στην Κερασούντα, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, συγγενής του γαμπρού και ειδικότερα, μία θεία του, θεωρείται ύποπτη για τον μοιραίο πυροβολισμό, συνελήφθη, κατά τις ίδιες πηγές.

Κυρίως στις περιοχές που τηρούν τις παραδόσεις στις γιορτές με έθιμα όπως οι πυροβολισμοί, τα ατυχήματα ή τα δυστυχήματα από πυροβολισμούς είναι συχνό φαινόμενο στην Τουρκία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις τοπικού ιδρύματος, κυκλοφορούν περίπου 40 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι παράνομα.

Ένα άτομο σκοτώθηκε κατά λάθος και άλλα δύο τραυματίστηκαν την περασμένη εβδομάδα σε παρόμοιο συμβάν, σε έναν γάμο στη γειτονική επαρχία Τραπεζούντα, σύμφωνα με τις αρχές.

