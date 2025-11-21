Τουρκία: Νεκρός 15χρονος μαθητευόμενος ξυλουργός – Του πέρασαν σωλήνα υψηλής πίεσης στον πρωκτό

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 15χρονος μαθητευόμενος σε ξυλουργείο στην Τουρκία όταν συνάδελφοί του έβαλαν σωλήνα υψηλής πίεσης στον πρωκτό και προκάλεσαν ρήξη εντέρων.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 14 Νοεμβρίου στην περιοχή Σανλιούρφα με τον Μοχάμεντ Κεντιρτσί, όπως ήταν το όνομα του 15χρονου, να αφήνει την τελευταία του πνοή πέντε ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο Κεντιρτσί, ο οποίος εργαζόταν ως μαθητευόμενος, δέθηκε από τον συνάδελφό του Χαμπίπ Ακσόι και έναν φίλο του. Οι δύο άντρες αφού έδεσαν τα χέρια του ανήλικου στη συνέχεια του έβγαλαν με τη βία το παντελόνι και του έβαλαν αέρα υψηλής πίεσης από έναν συμπιεστή.

Αυτό που έκαναν προκάλεσε ρήξη των εντέρων του 15χρονου και άλλες καταστροφικές βλάβες στα εσωτερικά όργανά του, όπως επιβεβαίωσαν οι γιατροί στα τρία νοσοκομεία στα οποία μεταφέρθηκε τα επόμενα 24ωρα.

Αν και ο Ακσόι αρχικά αφέθηκε ελεύθερος, στη συνέχεια εκδόθηκε νέο ένταλμα για τη σύλληψή του και κρίθηκε προφυλακιστέος μέχρι να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου.

Πηγή: protothema.gr