Τουρκία και Αίγυπτος θα κάνουν ξανά κοινή ναυτική άσκηση μετά από 13 χρόνια

Η Τουρκία και η Αίγυπτος ανακοίνωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τους κοινή ναυτική άσκηση μετά από 13 χρόνια.

Η άσκηση, με την ονομασία «Φιλία της Θάλασσας», θα πραγματοποιηθεί στις 22-26 Σεπτεμβρίου στην Ανατολική Μεσόγειο και θα συμμετάσχουν σε αυτήν τουρκικές φρεγάτες, κανονιοφόρα, ένα υποβρύχιο και μαχητικά αεροσκάφη F-16, καθώς και μονάδες του αιγυπτιακού ναυτικού.

Ο Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου, Υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, έδωσε χθες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση σε συνέντευξη Τύπου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μοιράστηκε ο Ακτούρκ, στην άσκηση θα συμμετάσχουν τα τουρκικά πολεμικά πλοία TCG Oruçreis, TCG Gediz, TCG İmbat, TCG Bora και το υποβρύχιο TCG Gür, καθώς και δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας. Η άσκηση, στην οποία θα συμμετάσχουν μονάδες του Αιγυπτιακού Πολεμικού Ναυτικού, θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου, την Ημέρα των Διακεκριμένων Παρατηρητών, με τη συμμετοχή των διοικητών των Πολεμικών Ναυτικών των δύο χωρών. Στο πλαίσιο της άσκησης, πλοία του Αιγυπτιακού Πολεμικού Ναυτικού θα επισκεφθούν το λιμάνι του Αξάζ.

Οι σχέσεις της Τουρκίας με την Αίγυπτο ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα τεταμένες λόγω της υποστήριξης που παρείχε η Τουρκία στην οργάνωση των Αδελφών Μουσουλμάνων, η οποία θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση σε πολλές χώρες. Οι σχέσεις μεταξύ Άγκυρας και Καΐρου είχαν επίσης διαρραγεί λόγω των διαφορετικών πολιτικών τους όσον αφορά τη Λιβύη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως σχολιάζει η τουρκική εφημερίδα Milliyet «οι εργασίες που διεξάγονταν πριν από το 2013 με την Αίγυπτο σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν επίσης ξαναρχίσει. Η Τουρκία συνήψε την πρώτη συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες αρμοδιότητας στην Ανατολική Μεσόγειο με τα κατεχόμενα. Τον Νοέμβριο του 2019 υπογράφηκε συμφωνία και με τη Λιβύη. Οι εργασίες που διεξάγονταν με σκοπό τη σύναψη παρόμοιας συμφωνίας μεταξύ της Τουρκίας και της Αιγύπτου για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών αρμοδιότητας δεν είχαν ολοκληρωθεί. Κατά την περίοδο αυτή, η Αίγυπτος και η Ελλάδα υπέγραψαν συμφωνία για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών αρμοδιότητας το 2020. Η Αίγυπτος είχε συνάψει προηγουμένως συμφωνία και με την Κυπριακή Δημοκρατία. Η κυβέρνηση της Αθήνας γνωρίζει ότι η Αίγυπτος υπέστη μεγάλη ζημία με τη συμφωνία που υπέγραψε. Για το λόγο αυτό, ανησυχεί ότι η Κάιρο θα ζητήσει την καταγγελία ή την αναθεώρηση της συμφωνίας υπό τις νέες συνθήκες».

Το σχόλιο της τουρκικής εφημερίδας αποκαλύπτει την προσέγγιση της Τουρκίας στο θέμα Αιγαίου και ανατολικής Μεσογείου, καθώς πρόκειται για ένα παζάρι στο οποίο δεν ενδιαφέρει τον Ερντογάν η νομιμότητα ή οι διεθνείς συνθήκες, αλλά το τι θα δώσει ώστε να πάρει αυτό που θέλει, δηλαδή τετελεσμένα: «Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, η Τουρκία υπέβαλε νέα πρόταση στην Αίγυπτο. Με την πρόταση αυτή, η Αίγυπτος κερδίζει επιπλέον έκταση περίπου 40.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα, σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει συνάψει με την Ελλάδα».

Το 2023, οι δύο χώρες συμφώνησαν να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους και να διορίσουν εκ νέου πρεσβευτές, και από τότε έχουν πραγματοποιηθεί πολλές επισκέψεις μεταξύ Τούρκων και Αιγυπτίων ηγετών και αξιωματούχων. Επιπλέον, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα συνέβαλαν επίσης στην προσέγγιση των δύο χωρών.

Πηγή: lifo.gr